Ad un mese dalla chiusura per ristrutturazione, Sabato 24 Febbraio riapre i battenti, a Cefalù, il "Gourmet Decò" in via G. Vazzana 3, la straordinaria ed esclusiva formula ideata e sviluppata dal Gruppo Arena. Dopo l’incredibile successo del primo punto vendita Gourmet Decò, inaugurato a Catania in via G. D'Annunzio lo scorso Settembre, il nuovo Gourmet Decò di Cefalù, frutto della riconversione di un precedente Superstore Decò, rappresenta la vera e propria evoluzione del filone “Gourmet” del Gruppo Arena. IL CONCEPT Il Gourmet Decò non è un semplice supermercato, ma un viaggio gastronomico ed alimentare che unisce gusto e convenienza, in un'atmosfera elegante e non convenzionale, volta a valorizzare le eccellenze. Non solo quindi distribuzione, ma riscoperta del cibo. Non solo i soliti prodotti della grande distribuzione, ma squisitezze dalle peculiarità locali. Perché se è vero che “ siamo ciò che mangiamo ” come diceva il filosofo Feuerbach, al Gourmet Decò è forte e chiaro il messaggio sull’importanza del cibo come elemento fondante della nostra cultura. Questo è uno dei tanti obiettivi del nuovo format Gourmet Decò, puntare sulla democratizzazione dei prodotti buoni, sani e gustosi, garantendo a tutti la qualità ad un prezzo giusto, e sensibilizzare sul tema della buona alimentazione e di quanto incida sulla qualità della nostra vita. Un luogo tutto nuovo quindi, che strizza l’occhio alla ristorazione, con tantissimi prodotti consumabili direttamente al punto vendita ed angoli dedicati alle degustazioni. Uno spazio pensato e curato per valorizzare ed enfatizzare la Qualità dell'Eccellenza alimentare italiana ed internazionale, una risposta ai produttori delle tipicità regionali che interpretano il meglio da un territorio: dal pesce cotto al momento, al salame d’asino siciliano, dal fragrante pane di Castelbuono, alla vastedda del Belìce, dalla gustosa scottona, agli squisiti panini “gourmet” ideati dalla stella Michelin Chef Pietro D'Agostino, fino a scoprire una vasta gamma di prodotti naturali, biologici, vegani, senza lattosio e senza glutine, passando per una ricca cantina impreziosita da eccellenti etichette italiane e dal mondo.

In un ambiente curato nei minimi dettagli, dal design innovativo per un’esperienza d’acquisto inedita, al nuovo Gourmet Decò di Cefalù convivono prodotti di largo consumo accanto a prodotti a km zero,​ specialità della tradizione italiana in macelleria, pane 100% siciliano, pesce sempre fresco e mai decongelato, piatti gastronomici tipici e street food siciliano, da gustare al momento o a portar via. Sono tantissime le eccellenza gastronomiche, contrassegnate dal bollino gourmet, che il Gruppo Arena seleziona rigorosamente, proponendole ogni giorno al prezzo giusto! Sì, perché “ Abbiamo alzato la Qualità, abbassando i prezzi ” non è solo lo slogan del format Gourmet Decò, ma l'intera filosofia che guida la realizzazione e lo sviluppo del nuovo prestigioso concept: un luogo ideale e straordinario in cui fare la spesa, accessibile a tutti.Ogni reparto, con soli prodotti freschi e genuini, è in grado soddisfare le grandi e piccole esigenze quotidiane di tutta la famiglia, ed il personale, felice di poter offrire assistenza, è lieto di guidarti per vivere al meglio, ed in maniera consapevole, le tue scelte d’acquisto. Il Panettiere del nuovo Gourmet Decò propone, ogni giorno, pane biologico, buono e genuino, ma soprattutto fatto di grani antichi 100% siciliani. Dal pane con farina di tumminia, di lupino, di russello, al pane tipico di Carlentini o di Castelbuono. Una straordinaria gamma di pani tradizionali e speciali per soddisfare tutti gli appassionati e gli amanti del pane autentico come quello di una volta. Inoltre, ricchissimo è anche l'assortimento di pane locale, di grano duro e grano tenero, buono e fresco tutti i giorni. Il Buongustaio propone, ogni giorno, specialità gastronomiche, piatti pronti e sempre caldi da gustare immediatamente o da portare sulla tavola di casa! Dai primi, ai secondi, ai contorni, fino ad una veloce e deliziosa tavola calda. Da provare e scoprire i panini “Gourmet", ideati e preparati dalla stella Michelin: Chef Pietro D’Agostino! Il Salumiere del nuovo Gourmet Decò di Cefalù serve solo prelibatezze dai sapori autentici, una ricca scelta e selezione di salumi e formaggi locali ed internazionali ed una vasta gamma di prodotti dei caseifici più rappresentativi, fortemente legati al territorio, come quelli di Collesano. Uno spazio bello e gustoso, dove personale altamente professionale e qualificato, è sempre a disposizione ed in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, anche dei palati più fini! Al Fruttivendolo, è presente solo una grande selezione di frutta e verdura freschissima, a km zero e anche biologica, primizie di stagione, della tradizione siciliana ed italiana ed un meraviglioso angolo di frutta esotica. Inoltre, vastissimo è l'assortimento di prodotti della quarta e quinta gamma, come ortaggi, frutta e verdure confezionati ed estratti di frutta, pronti al consumo! Straordinaria la gran selezione delle migliori carni siciliane, provenienti da una filiera altamente​ certificata “Antibiotic Free”, controllate e tracciate per garantire il massimo della qualità, del sapore e della sicurezza. Il macellaio, sarà felice di poterti consigliare: il taglio, il gusto, il metodo di cottura, le ricette ed idee per i migliori abbinamenti. Da scoprire le carni bianche biologiche, gli straordinari tagli di chianina, scottona, asina, angus, manzo e suino nero dei Nebrodi e i tantissimi piatti pronti da cuocere che i macellai confezionano, con passione e dedizione, come dei veri piccoli capolavori artistici. Il Pescivendolo del nuovo Gourmet Decò, ogni giorno, serve solo pesce fresco, e mai decongelato, sempre altamente selezionato, pulito e sfilettato. Inoltre, grande novità, al Gourmet Decò si prepara e cucina pesce al momento! I nostri cuochi di mare, seguendo le sane e semplici ricette delle nostre tradizioni, prepareranno in pochi minuti il tuo piatto di pesce, o pronto ad esser portato via. Da non perdere una straordinaria rivisitazione di sushi in chiave siciliana. Et voilà, buon appetito! La Cantina del nuovo Gourmet Decò è una piccola enoteca di grande Qualità, un gioiellino che racchiude etichette di vini e birre nazionali, dal sud al nord, fino ad etichette dal mondo. Provenienza, temperatura di servizio ed abbinamenti culinari sono solo alcune tra le informazioni che ti guideranno durante il tuo viaggio sensoriale. A cena da amici? All’interno della nostra rinnovata cantina, potrai raffreddare in pochi minuti il tuo vino scelto, grazie ad un abbattitore di temperatura! Magari un bianco, o un’ottima bollicina, sarà pronto per essere degustato senza dover passare dal frigo di casa! Facile, no? E allora...Cin Cin! Caldo ed accogliente è il nuovo reparto Salutistico, ricco di prodotti bio, senza glutine, vegani e vegetariani o semplicemente per chi vuole prestare maggiore attenzione a cosa mangia.Innovativi anche gli elementi di servizio, come la cantinetta refrigerata, il free wi-fi, l’elimina coda digitale, le casse self check out, l’ampio parcheggio, i corsi di cucina aperti a tutti, oltre a cooking show ed eventi formativi con sommelier. Inoltre a breve sarà integrato il servizio di spesa a domicilio con una facile prenotazione online. Il nuovo Gourmet Decò, oltre alla scrupolosa attenzione delle origini e della qualità dei prodotti, per venire incontro a chi non può andare a far la spesa agli orari canonici, sarà aperto tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica, dalle 8:00 alle 22:00. L’IMPEGNO CON L’AMBIENTE Il nuovo Gourmet Decò è un esempio di supermercato “eco-compatibile”, perché progettato e rinnovato seguendo una logica di riduzione massima dell'impatto ambientale, attraverso l'uso di tecnologie intelligenti: illuminazione a led a bassissimo consumo energetico, ma di straordinaria efficienza, banchi​ frigo di ultimissima generazione refrigerati a fluido CO2, e chiusure a vetro camera, per una perfetta conservazione dei prodotti. Il nostro impegno, nel rispetto dell'ambiente e delle persone. L’Apertura del secondo Gourmet Decò ha un duplice valore per il Gruppo Arena, perché oltre a rafforzare l'immagine del nuovo format, nasce in un territorio come la città di Cefalù ed i suoi dintorni, già noto per essere un luogo ricco di straordinarie eccellenze alimentari e di grandi produttori.