dopo tre mesi di indagini condotte dalla Polizia di Trapani sulle insegnanti ritenute responsabili di violenze fisiche e verbali nei confronti dei propri alunni. Le quattro maestre, che lavorano in una scuola elementare di Trapani, sono state interdette per un anno dall'esercizio della professione con un'ordinanza cautelare del gip di Trapani, su richiesta della Procura.L'inchiesta della Squadra Mobile è partita dopo la denuncia di un'altra insegnante, che ha raccontato delle violenze che si consumavano all'interno delle aule. Gli agenti della Sezione "Reati contro la persona" hanno posizionato alcune microcamere, grazie alle quali si è potuto vedere cosa accadeva durante le ore di lezione.che frequentavano le due classi affidate alle quattro docenti. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per il rischio concreto che le docenti proseguissero nei loro comportamenti vessatori e violenti.Il gip ha ritenuto evidente la loro responsabilità e ha stigmatizzato il loro comportamento definendolo "sintomatico di una personalità prevaricatrice, incurante delle più elementari esigenze di bambini in tenerissima età e del tutto indifesi". Le docenti sono state accompagnate in questura per la notifica del provvedimento cautelare, che ha decorrenza immediata.