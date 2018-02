con il Benfica: ho fatto un'indagine ad Agrigento e ho saputo che lui è sempre stato uno juventino sfegatato dalla nascita. In politica bisogna anche far sapere che si è di un'altra opinione". Lo ha dettoironizzando sul suo ex delfino, parlando a una manifestazione di Forza Italia a Milano. "Un giorno - ha aggiunto parlando sempre del ministro degli Esteri - Reagan disse che la politica è la seconda attività dell'uomo. Beh ho pensato che è molto vicina alla prima... bisogna stare attenti a fare politica con decoro".E lo sanno tutti quelli che mi conoscono da sempre o mi hanno conosciuto in questi anni", ha risposto. "Quanto a Berlusconi - prosegue - credevo si fosse rifatto una vita senza di me. Evidentemente non ce l'ha fatta. Sennò non si spiega ciò che di completamente falso oltre che inutilmente livoroso ha detto su di me e la mia fede calcistica". E poi ha concluso, allusivo: "Avrei mille cose da aggiungere, ma non lo farò avendo deciso di non partecipare alla campagna elettorale. A proposito di decoro, io continuerò a mantenere la riservatezza sui dieci anni di collaborazione. E sempre Forza Juve".