Giornata molto fredda e ventosa in tutta l'Italia, con un brusco calo termico soprattutto al Nord e nelle regioni adriatiche, più direttamente investite dai gelidi venti nord-orientali. Raffiche di Bora oltre i 100 km/h. Mari da mossi ad agitati.Per domani sono attese nevicate fin sulle coste nelle regioni del versante adriatico, dalla Romagna al nord della Puglia. Piogge sparse, soprattutto al mattino, su nord della Sicilia, Calabria e alto Ionio. Piogge che resteranno, pur con temporanee schiarite, almeno fino a mercoledì."L'eccezionale ondata di freddo siberiano annunciata da giorni irrompe in queste ore anche in Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Si tratterà - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica, che ci accompagnerà almeno fino a metà della prossima settimana. L'aria gelida investirà più direttamente il Centro-Nord del Paese, ma in forma un pochino più attenuata farà sentire i suoi effetti anche al Sud"."Le temperature - proseguono - si porteranno su valori anche di oltre 10 gradi al di sotto delle medie stagionali".