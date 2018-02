mentre si trovava in via dei Cantieri, a Palermo. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Amilcare Barca nei pressi della chiesa. La giovane, S.F. le sue iniziali, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Civico dove è stata ricoverata con un codice rosso.Sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale che stanno indagando per ricostruire le responsabilità dell'incidente.Questa mattina anche una donna di 59 anni è rimasta coinvolta in un incidente in padre Pino Puglisi: investita da un tram, è ricoverata in gravi condizioni al Buccheri La Ferla di via Messina Marine