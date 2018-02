Una donna questa mattina è statain via padre Pino Puglisi a Palermo. La palermitana di 59 anni,, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Buccheri La Ferla. La prognosi è riservata. Le sue condizioni sono ritenute molto serie. Gli agenti della sezione infortunistica stanno cercando di ricostruire quanto successo e le responsabilità dell'incidente.Sempre questa mattina, una ragazza di 25 anni è stata travolta da un'auto in via dei Cantieri ed è ricoverata in codice rosso