Il presidente del club, Giovanni Giammarva, ribadisce che "i conti della società erano e sono a posto, valutazione che è rimasta inalterata anche in presenza dell’istanza di fallimento. Anzi proprio per effetto di tale provvedimento, e considerato che tutto è sempre perfettibile, si è colta l’occasione, sulla base delle osservazioni rappresentate dalla Procura di Palermo, di effettuare una serie di verifiche, approfondimenti e interventi che sicuramente hanno contribuito a rendere sempre più trasparente e rigorosa la rappresentazione dei fatti economici e patrimoniali". "i conti della società erano e sono a posto, valutazione che è rimasta inalterata anche in presenza dell’istanza di fallimento. Anzi proprio per effetto di tale provvedimento, e considerato che tutto è sempre perfettibile, si è colta l’occasione, sulla base delle osservazioni rappresentate dalla Procura di Palermo, di effettuare una serie di verifiche, approfondimenti e interventi che sicuramente hanno contribuito a rendere sempre più trasparente e rigorosa la rappresentazione dei fatti economici e patrimoniali".

In particolare, fanno sapere dal club di viale del Fante, che è stato azzerato il contenzioso fiscale (in parte attraverso il pagamento del debito in parte attraverso una rateizzazione concordata con l’agenzia dell’entrate); è stato versato un milione e 800 mila euro di Iva per il 2014 ("Motivo per cui il Tribunale di Palermo ha emesso la sentenza di non doversi procedere nei confronti di Zamparini”:

In casa rosanero, a conti fatti, dicono che dei 63 milioni di debiti, contestati dalla Procura ma ritenuti non veritieri dalla società, ne resterebbero circa 19 milioni "per effetto di compensazioni e transazioni". E anche il passivo rimasto sarà coperto con future operazione già programmate indipendentemente dalle indagini. Molte cose sono state messe a posto. Basterà per evitare il fallimento? In viale del Fante sono molto fiduciosi.

"Passare al vaglio dell’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica e Tribunale civile sezione fallimentare - spiega Giammarva - sta consentendo alla società di presentarsi nella forma più trasparente e limpida anche agli occhi di tutta la collettività palermitana che rappresenta la vera titolare della società, di potenziali soggetti interessati a forme di collaborazione o di investimento e ciò ovviamente grazie allo stimolo ricevuto dalla Procura di Palermo".

hanno già prodotto un risultato. Maurizio Zamparini ha messo mano al portafogli. A cominciare dagli 11 milioni con cui la società lussemburghese Alyssa, riconducibile alla famiglia Zamparini, ha sborsato una grossa fetta dei soldi promessi per comprare la Mepal e il marchio per il merchandising.un "percorso virtuoso" in casa rosanero stanno pensando "grazie anche alla professionalità della struttura amministrativa e legale all'istituzione di un comitato etico il cui compito sarà quello di monitorare preventivamente e costantemente la moralità e la capacità finanziaria dei soggetti con i quali la società intratterrà rapporti economici e finanziari".