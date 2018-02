Domani, martedì 27 febbraio, arrivano a Palermo per il tour elettorale della Lega il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli e la capolista al Senato Giulia Bongiorno. L'evento pubblico della 'Lega-Salvini premier' si terrà nella sala Congressi dell'Hotel La Torre (via Piano di Gallo, 11), dalle ore 16 in poi. Sarà presente il coordinatore regionale per la Sicilia occidentale della 'Lega-Salvini premier', Alessandro Pagano, candidato capolista alla Camera dei Deputati.