- Migliaia di persone stamattina hanno sfilato in corteo ad Augusta per reagire agli episodi inquietanti, e sempre più frequenti, di bullismo e violenza giovanile nel grosso centro del Siracusano.Un mese fa un 19enne picchiato in piazza Unità d’Italia, ritrovo di adolescenti, fino al rischio (poi rientrato) di perdere l’occhio. Due giorni fa una bambina di 12 anni picchiata da un coetaneo a scuola dopo essere stata – secondo la denuncia sporta dai genitori ai carabinieri - vessata, offesa e minacciata da compagni di scuola. E qua e là episodi di violenza e atti vandalici con giovani protagonisti.In reazione a questi episodi, che hanno scaraventato il paese del Siracusano, nelle ultime settimane, al centro delle cronache nazionali, stamattina. L’idea è nata dagli uomini della Protezione civile comunale; il sindaco,, se ne è fatta promotrice. Ne è nato un raccordo tra forze sociali, associazioni, dirigenti scolastici e forze di polizia. Pure una mozione, votata in consiglio comunale, sottolineava uno stato di allarme per l’ordine pubblico., e con i rappresentanti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Un corteo lungo e molto partecipato che è partito da piazza Unità d’Italia ed è arrivato dalla parte opposta del paese, in piazza Duomo. “Quello che è emerso è un “No” a episodi di violenza – ha detto il sindaco Di Pietro - e la necessità di fermare il rischio di una deriva, con esternazioni di violenza sempre più ingiustificate e in qualsiasi direzione”. Nel frattempo, dal punto di vista giudiziario, riguardo all’episodio della bambina di 12 anni picchiata e oggetto di bullismo a scuola, i carabinieri hanno identificato le parti coinvolte, informato l’autorità giudiziaria e proposto all’Istituto scolastico l’avvio di una serie di incontri per trattare, con gli studenti il tema del bullismo. Riguardo all’aggressione di un mese fa: al 19enne è stato salvato l’occhio dai medici dell’Umberto I di Siracusa e dovrà sottoporsi a un nuovo intervento. Il suo presunto aggressore, dopo essere stato arrestato e posto in libertà con l’obbligo di firma, era stato deferito per omissione di soccorso in relazione a un altro episodio in cui avrebbe fatto un incidente e sarebbe scappato. Pochi mesi fa, sempre ad Augusta, una ragazzina di 11 anni, a passeggio nella via più centrale con alcuni coetanei, era stata affiancata da tre ragazzini tra i 14 e i 15 anni che l’avevano offesa, schernita e molestata.