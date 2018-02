- Il Cga ha parlato chiaro. E il governo regionale si è mosso subito. Approvando, in giunta,. Una procedura che si preannuncia comunque lunga e che, quindi, consentirà agli attuali commissari di Asp e ospedali di restare in carica, probabilmente, ancora per alcuni mesi.Innanzitutto si fa riferimento al decreto legislativo del 2016 che prevede che le Regioni nominino i direttori generali attingendo all’elenco nazionale. Un elenco recentemente pubblicato, dopo qualche intoppo burocratico che aveva spinto sia il precedente governo che il nuovo a chiedere due distinti parere ai giudici del Consiglio di giustizia amministrativa. Sono 18 le posizioni oggetto dell’avviso: quelle, appunto, di direttori generali delle 9 Aziende sanitarie provinciali, degli otto ospedali siciliani e dell’Istituto “Bonino Pulejo” di Messina.indicati da “qualificate istituzioni scientifiche indipendenti” e che non dovranno trovarsi in situazioni di conflitto di interessi. Uno degli esperti dovrà essere designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno direttamente dalla Regione. Con un successivo provvedimento, la giunta indicherà i criteri e le modalità di valutazione dei manager, privilegiando i “profili di spiccata attitudine manageriale”.La commissione selezionerà non “il” candidato ideale alle singole posizioni, ma. I candidati frutto della prima selezione e che avranno superato una soglia minima di valutazione, accederanno quindi ai. Come detto, il superamento di queste prove consentirà al candidato di far parte di una rosa che sarà messa nelle mani del governo regionale. In particolare, in quelle dell’assessore alla Salute che pubblicherà i nominativi sulla Gurs. A quel punto si potrà procedere con le nomine, decise dalla giunta su proposta sempre dell’assessore alla Salute, tra i nominativi selezionati. Servirà anche il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars.Il bando ovviamente prevede le cause ostative alla nomina, quelle per l’esclusione oltre ovviamente a quelle di inconferibilità e incompatibilità. Gli aspiranti direttori avrannoper avanzare la propria candidatura. È iniziato il conto alla rovescia, insomma, per i commissari in carica. Ma quasi certamente durerà alcuni mesi.