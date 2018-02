Dopo lo sgombero del locale di piazza Giulio Cesare per una morosità nei confronti del Comune di oltre 250mila euro, l’amministrazione si prepara a una stretta nei confronti di altre quattordici attività che occupano immobili comunali e sono in arretrato con gli affitti, per una cifra totale di circa un milione e mezzo di euro. La mancata messa in regola comporterà lo sgombero dei locali, che verranno affidati di nuovo ad attività commerciali.per verificare la regolarità dei pagamenti. Durante questa attività d’analisi sono stati trovati quindici grandi morosi, che devono circa un milione e mezzo al Comune. “Di questi, il più grande era il bar Lincoln, che doveva oltre 250 mila euro – dice l’assessore al Bilancio Antonio Gentile – nel tempo il titolare ha chiesto delle rateizzazioni del debito, ma poi non le ha mai onorate”. Il regolamento comunale prevede che i debitori possono mettersi in regola con una rateizzazione, ma superati i 25 mila euro si deve presentare una fideiussione. “Il titolare del bar Lincoln ha chiesto la rateizzazione ma non ha presentato garanzie, e quindi abbiamo deciso di riprendere possesso del locale”.Si tratta di bar, parcheggi e altre attività con una media di 100 mila euro di debito nei confronti nel Comune, a cui in questi giorni vengono notificate le ingiunzioni di pagamento. “Se faranno un piano di rateizzazione coperto da garanzie – dice Gentile – allora non procederemo oltre, altrimenti dovremo procedere allo sgombero dei locali”. A quel punto, precisa Gentile, gli immobili verranno affidati di nuovo ad attività commerciali: “Si farà un’asta pubblica, come da procedura, e i locali verranno affittati ad altri soggetti”.“È chiaro – dice Gentile – che nel momento in cui vengono lasciati gli immobili il debito non si estingue. Si procederà con il recupero delle somme affidando la procedura a Riscossione Sicilia”.