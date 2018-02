Rocambolesco incidente stradale in viale Regione Siciliana, lungo la parallela dell'autostrada A19, in direzione Palermo. Ad avere la peggio una donna che si trovava alla guida di una Smart.i primi ad intervenire sono stati gli agenti delle volanti e una volta lanciato l'allarme sono arrivati anche i sanitari del 118. La donna è stata trasportata al Buccheri La Ferla con codice giallo, le sue condizioni non vengono considerate gravi. Ad effettuare i rilievi gli uomini dell'Infortunistica, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.che è costato la vita ad un diciassettenne. Emanuele Di miceli, giovane promessa del calcio, è morto all'alba dopo un terribile incidente in via Libertà col suo scooter.