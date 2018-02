bar del centro storico di Palermo. Il locale in piazza Giulio Cesare è stato sgombrato stamattina dai vigili urbani, che hanno eseguito una intimazione a lasciare i locali, di proprietà dell’amministrazione, per fine contratto.ma avevano accumulato un debito nei confronti del Comune di 250 mila euro. Nel corso degli anni il titolare aveva ricevuto diverse ingiunzioni di pagamento e di sfratto, e aveva chiesto di poter rateizzare gli arretrati, ma gli acconti erano insufficienti. Questa mattina dunque la decisione di sgomberare il locale, che rientrerà in possesso del Comune.