PALERMO - La Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteomarine la corsa della motonave Vesta da Trapani per le isole Egadi prevista per le 9,50 è stata annullata. Per gli stessi motivi è stata posticipata alle 5 di domani la partenza della motonave Laurana da Milazzo-Eolie-Napoli. La "Lippi" si ferma a Lipari e non proseguirà per Salina-Filicudi.(ANSA).