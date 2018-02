Ad essere presa di mira la succursale di via Antonio Ugo, già nei mesi scorsi presa d'assalto più volte. Due rapinatori sono entrati in azione poco dopo le 13, quando nell'ufficio si trovavano ancora diversi clienti. Secondo quanto riferito dai testimoni sul posto, i malviventi hanno fatto irruzione nel locale con il volto coperto.. Paura tra gli utenti: è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 per soccorrere una persona colta da malore.. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. I due hanno fatto perdere le proprie tracce scappando verso via Archirafi, mentre il bottino è ancora da quantificare. Le indagini sono in corso.