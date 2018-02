I suoi sogni sono andati in frantumi dopo quell'impatto, avvenuto mentre stava tornando a casa, intorno all'una. La notizia di quanto successo al giovane calciatore degli allievi regionali della Vis Palermo è giunta in poche ore ai compagni della società sportiva e agli amici più stretti, oggi in lacrime alla camera mortuaria di Villa Sofia, dove è stata trasferita la salma.A fargli eco è un altro amico di Emanuele: "E' stato troppo sfortunato, stanotte pioveva, forse ha perso il controllo perché la strada era bagnata".Quella di oggi è una giornata di lutto anche per le società calcistiche in cui Emanuele era cresciuto: l'Usd Panormus e l'Asd Vis Palermo. Quest'ultima ha sospeso, per le prossime ore, tutte le attività.Sulla pagina di Facebook di Emanuele scorrono pure i messaggi di chi lo conosceva a tempo: "E' stato un onore conoscerti, vai via troppo presto, continuerai a correre lungo la fascia sinistra del cielo". Decine le foto di Emanuele in campo, con maglia e pantaloncini: "Dovevi diventare un campione - scrive Anna - ma per noi lo sarai per sempre". "Non ci posso credere - scrive Samuele - sei e sarai un amico fantastico. Riposa in pace". Tra gli amici, anche chi oggi avrebbe dovuto incontrarlo: "Dovevamo vederci oggi - scrive Carlo - ma siamo stati divisi. Mi manchi già tanto fratellino".