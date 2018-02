Emanuele Di Miceli si trovava a bordo di uno scooter Liberty quando è uscito fuori strada ed è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica, all'altezza del civico 171.I sanitari del 118 giunti sul posto l'hanno trovato in condizioni disperate. Una volta ricoverato a Villa Sofia, è deceduto nelle prime ore di questa mattina.: in base ad una prima ipotesi il ragazzo avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, a contribuire all'incidente potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia.e per non escludere alcuna eventualità sono al vaglio le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, già acquisite dagli agenti. Secondo quanto ricostruito, Emanuele stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con la sua ragazza. Abitava dalle parti di via Sciuti, ancora pochi metri, quindi, e sarebbe arrivato a destinazione. Lungo il percorso la tragedia che oggi ha segnato profondamente il mondo calcistico giovanile. Emanuele Di miceli era infatti un giovane calciatore, era tra gli allievi regionali della Vis Palermo.