Avvenimenti previsti per lunedì 26 febbraio in Sicilia.1) PALERMO - Hotel Wagner, ore 10.00 Conferenza stampa per la presentazione delle proposte programmatiche di Fratelli d'Italia nel campo del Turismo e dello spettacolo. Partecipano Raoul Russo, Alessandro Aricò, Adolfo Urso, Sandro Pappalardo, Carolina Varchi, Tania Pontrelli, Giampiero Cannella.2) PALERMO - Piazza Verdi 6, ore 10.30 Convegno organizzato da Cifa con SiciliaSiCina sulle sinergie possibili tra Sicilia e Cina. Intervengono Andrea Cafà, Gabriella Carlucci, Maria Moreni, Angela Amico e Saverio Romano.3) PALERMO - Hotel Palace Mondello, ore 10.00 Prima tappa del tour elettorale del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a sostegno dei candidati di Civica popolare. - Ore 12.00 Agrigento, Hotel Dioscuri. - Ore 18.15, San Giovanni la Punta (Catania), Hotel Villa Paradiso dell'Etna.4) PALERMO - Teatro Biondo, ore 19 Manifestazione col candidato premier del M5s Luigi Di Maio5) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 20.30 Esibizione del trio Italian surf academy (Marco Cappelli, Luca Lo Bianco e Francesco Cusa) con "Barbarella Reloaded", rilettura dell'omonimo film di Roger Vadim che sarà proiettato dopo il concerto. Il trio avrà il supporto Vj Lapsus. (ANSA).