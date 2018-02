La direzione, dopo il primo raid, era corsa ai ripari ordinando subito i pezzi di ricambio, che sarebbero arrivati in questi giorni, ma i malviventi ne hanno approfittato.

A finire ancora una volta nel mirino, la scuola De Gasperi, che si trova nell'omonimo piazzale a Palermo, da cui i malviventi hanno rubato computer portatili e lavagnette elettroniche.Giovedì scorso, infatti, l'impianto era stato danneggiato durante una prima irruzione.sono entrati in azione nelle ore notturne ed hanno passato al setaccio almeno una decina di aule, in cui oggi sono in corso gli accertamenti da parte del personale scolastico e della polizia per verificare quanti pc siano stati portati via di preciso. Sarebbero almeno quindici, oltre alle lavagnette elettroniche.