Tristezza a Sarroch, la cittadina a venti chilometri da Cagliari che ospita gli stabilimenti della Saras, la società fondata nel 1962 da Angelo Moratti. La notizia della morte di Gian Marco Moratti si è diffusa subito tra i lavoratori e in queste ore negli uffici e tra gli operai non si parla d'altro. Tutti erano a conoscenza delle non buone condizioni di salute dell'imprenditore: era da diversi mesi che Gian Marco Moratti non si faceva vedere in azienda. Un rapporto molto stretto con la Sardegna il suo. Impossibile non notare, per chi da Cagliari va verso le spiagge di Nora, Santa Margherita e Chia, la cittadella industriale al lato della strada che porta al mare. La Saras è la prima società dell'isola per fatturato. Dei circa 1.930 dipendenti del gruppo, 1.410 sono proprio in Sardegna tra Sarroch, parco eolico di Ulassai e Macchiareddu.

E' morto Gian Marco Moratti, numero uno della Saras, azienda petrolifera di famiglia. L'imprenditore è scomparso all'età di 81 anni per una malattia. Gian Marco era fratello di Massimo Moratti ex presidente dell'Inter e di Letizia Moratti ex sindaco di Milano.Gian Marco Moratti era nato a Genova il 29 novembre 1936. Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Catania. Due matrimoni e quattro figli Angelo e Francesca, avuti da Lina Sotis, e Gilda e Gabriele, nati dalle seconde nozze con Letizia Brichetto Moratti. E' stato anche presidente dell'Unione Petrolifera, componente del Comitato Ministeriale per l'Industria, del Comitato Interministeriale per il Coordinamento dell'Emergenza Energetica e anche nel Comitato Nazionale di Coordinamento Contro l'Abuso di Droghe. Gian Marco Moratti è stato anche nei consigli del Corriere della Sera, della Bnl e dell'Inter e presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana.