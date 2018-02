PALERMO - Programmata una nutrita serie di voli diretti dai maggiori aeroporti d'Italia per la stagione estiva a Pantelleria. La GAP (Gestione Aeroporti Pantelleria) ha reso noti i voli a partire dal prossimo 26 maggio, come scrive il Giornale di Sicilia. Saranno effettuati dalle compagnie Volotea, Alitalia, Blu-Express e partiranno dagli aeroporti di Bergamo, Torino, Venezia, Verona, Milano Linate, Roma Fiumicino. Ad inaugurare la stagione sarà Volotea con il Torino - Pantelleria in programma dal 26 maggio al 5 ottobre 2018 tutti i sabato. Volotea collegherà anche Bergamo a Pantelleria dal 2 giugno al 7 ottobre il sabato e la domenica, Venezia dal 26 maggio al 7 ottobre sabato e domenica, Verona dal 2 giugno al 5 ottobre il sabato. I voli Alitalia dagli aeroporti di Milano Linate e da Roma Fiumicino saranno garantiti dal 16 giugno al 9 settembre ogni sabato e domenica. Blu Express volerà da Bergamo dal 22 giugno al 14 settembre e da Roma Fiumicino dal 13 luglio al 7 settembre il lunedì e il venerdì.Dagli aeroporti di Bologna e Milano Malpensa il sabato partirà un volo charter organizzato dai tour operator locali. Da Milano Malpensa il collegamento inizierà il 2 giugno, da Bologna il 9 giugno. Entrambi i collegamenti andranno avanti fino al 6 ottobre. Novità di quest'anno: il ritorno di un volo diretto da Catania dal 1 luglio al 30 settembre per quattro giorni la settimana, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Dal 1 ottobre al 31 ottobre i voli da Catania avranno frequenza bisettimanale il giovedì e la domenica. La gestione sarà affidata in appalto con le risorse destinate alla continutà territoriale.(ANSA)