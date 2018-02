ma Antonio Tomaselli, ex presidente della seconda circoscrizione, è stato nominato amministratore unico di Palermo Energia, azienda in cui la quota di maggioranza è della città metropolitana di Palermo. Restano congelate fino a dopo le elezioni politiche le nomine per le altre partecipate del Comune. “Cercherò di fare da tramite tra Regione e amministrazione comunale – dice Tomaselli - dato che si parla di nuovo di rilancio delle province sono interessato a fare funzionare Palermo Energia nel migliore dei modi”.arriva a causa di un obbligo di legge che ha costretto il sindaco Leoluca Orlando, che è anche presidente della città metropolitana, a sciogliere il consiglio d’amministrazione della società partecipata dell’ex provincia e a nominare un amministratore unico. Palermo Energia, che si occupa di risparmio energetico e di verifica degli impianti termici, è la prima delle società partecipate dal comune di Palermo che vede cambiare i propri vertici. Le altre, che non rientrano nelle competenze dell’ex provincia ma in quelle dell’amministrazione comunale, dovranno ancora attendere lo svolgimento delle elezioni politiche, come già annunciato circa un mese fa dal sindaco.è stato assessore al bilancio del comune di Villabate con il sindaco Gaetano Di Chiara, mentre a Palermo è stato per 15 anni consigliere nella terza circoscrizione e presidente della seconda circoscrizione dal 2012 al 2017. Il neo amministratore unico ha già preso contatti con la sua azienda: “Sono stato in sede, ho conosciuto i dipendenti – dice Tomaselli - e ho cercato di capire di cosa possiamo occuparci. Vorrei parlare di progetti per il risparmio energetico nelle scuole, e comunque di sviluppo e di possibilità per le generazioni più giovani. Palermo Energia è una società sana, e si può fare qualcosa di molto concreto per il territorio e per il lavoro, se si vuole”. Un ruolo che Tomaselli cerca di separare dalle logiche politiche: “La mia nomina arriva senza alcuna spinta da parte di un partito politico, dato che io non rispondo a nessuno. E forse è per questo è stata fatta: è stata solo la mia storia professionale e politica che ha pesato. Il sindaco aveva l’obbligo di nominare qualcuno, ed ha scelto chi riteneva più adatto”.