Scott Westgarth, 31 anni, ha combattuto il suo ultimo incontro sabato sera a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman, in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei mediomassimi. Dieci riprese molto dure, durante le quali entrambi i pugili erano andati al tappeto. Ha avuto appena il tempo di concedere un'intervista televisiva, nella quale è apparso visibilmente sofferente. Poi, rientrato nel suo spogliatoio, Westgarth ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed il trasporto in ospedale non è servito a salvargli la vita. Gli organizzatori hanno sospeso il resto della riunione.