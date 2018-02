Ancora neve sull'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quelle diffuse nei giorni scorsi: gli esperti prevedono ulteriori nevicate nelle prossime ore sui settori costieri delle regioni centro-meridionali adriatiche e sulla Sardegna.L'avviso meteo prevede, a partire dalle prossime ore, il persistere di nevicate fino a quote di pianura su Abruzzo, Molise e Puglia. Su Marche e Sardegna inizialmente la quota neve si assesterà al di sopra dei 200-400 metri per poi abbassarsi fino a quote di pianura. Secondo gli esperti del Dipartimento della Protezione Civile sono previsti apporti al suolo da deboli a moderati. Per la giornata di domani il Dipartimento ha anche valutato una allerta gialla su Abruzzo e Molise, nonché su parte dell'Emilia Romagna.