personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della questura e dell’’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno rilevato le gravi irregolarità e fatto scattare il sequestro. Nel locale erano presenti in tutto otto slot machine, quattro erano state manomesse: non avevano ricevuto le autorizzazioni previste e le schede interne non erano regolari.

832 mila euro, pari al 19 per cento del guadagno medio, stimato nell’arco di un anno, dalle quattro macchinette. La maxi multa riguarda anche l’evasione delle tasse per 27 mila euro, l'assenza dell'autorizzazione per 6.666 euro e il mancato collegamento alla rete telematica.

Stavolta nel mirino è finito un bar di Cinisi, nel Palermitano, dove gli agenti hanno trovato quattro slot machine non collegate ai Monopoli di Stato.