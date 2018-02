dicembre”: lo denuncia la Funzione pubblica Cgil, con il segretario generale Gaetano Agliozzo e la segretaria regionale Clara Crocè.

“L’evidenza - rilevano Agliozzo e Crocè - è che l’assessore Ippolito non ha rispettato gli impegni presi con il sindacato e con i lavoratori presi a seguito della manifestazione di qualche giorno fa. Che il mese di dicembre fosse già in pagamento- osservano- non c’era bisogno che ce lo venisse a dire la Ippolito, che frattanto- sottolineano. continua la sua campagna elettorale promettendo la stabilizzazione degli Asu, quando non è stata in grado di rispettare neanche l’impegno per i sussidi di gennaio”. Crocè aggiunge: “Siamo stanchi di chiacchere tese a celare le inadempienze dell’assessore riguardo al personale Asu ma anche alle Ipab, ai servizi sociali e a tutte le vertenze in stallo in attesa che la carriera politica dell’assessore si compia”. Per la Fp il Presidente della Regione, al quale viene chiesto un incontro, “deve intervenire subito per sbloccare la situazione”.

Questi sono i fatti – ha aggiunto l’assessore Ippolito - al netto di ogni propaganda sindacale o politica. Strumentalizzare una tematica delicata come questa, la cui emergenza sociale è stata condivisa persino dalla Prefettura di Palermo, dimostra la frustrazione di alcuni sindacalisti che, anziché dare forza alla mia battaglia per difendere i precari, vorrebbero scontare la loro impotenza fattuale su insignificanti speculazioni politiche che non mi sfiorano”.

Maria Ippolito, ma questa si è solo rivelata una promessa da campagna elettorale. I lavoratori, cosa peraltro assicurata in precedenza dall’Inps, sono stati infatti pagati solo per il mese di“Abbiamo trasferito le somme relative ai sussidi di febbraio all’Inps che provvederà ad onorare gli impegni della Regione Siciliana verso i lavoratori Asu ed ex Pip. Su gennaio purtroppo, la ricognizione dei residui sta risentendo dell’iter che coinvolge tutti gli assessorati e ha come atto finale l’adozione di una specifica delibera di Giunta.