dopo aver riscontrato la presenza di topi nell’unità produttiva di Linkoping, in Svezia. Le confezioni di "Godis Paskkyckling" interessate sono quelle da 100 gr. con data di scadenza compresa tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019.è stata riscontrata la presenza di topi all’interno dello stabilimento produttivo, cosa che potrebbe aver provocato la contaminazione del prodotto - si legge in una nota diffusa dal colosso svedese - La sicurezza alimentare e la qualità del prodotto sono di fondamentale importanza per Ikea e riteniamo che questo ritiro dal mercato sia un intervento necessario per rispettare i nostri standard".a restituirli in qualsiasi negozio del gruppo, anche senza scontrino fiscale. I clienti saranno rimborsati.al numero verde 800924646, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20.