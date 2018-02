All'interno dell'Audi blindata delle troupe di "Striscia la notizia", colpita da una fitta sassaiola allo Zen 2 di Palermo mentre l'inviato Vittorio Brumotti stava realizzando un servizio sullo spaccio di stupefacenti nel quartiere, i carabinieri non hanno trovato alcuna ogiva. Al momento quindi non viene confermato dai militari che contro l'auto sia stato esploso un colpo di carabina. È questo l'esito degli accertamenti eseguiti oggi dai militari nella vettura, che si trova nella sede della compagnia di San Lorenzo., come sostenuto dagli stessi inviati della trasmissione di Canale 5 che dopo l'aggressione si sono accorti della presenza di un foro sulla carrozzeria. Stanno proseguendo le verifiche anche sul video girato dalla troupe televisiva per individuare i responsabili dei danneggiamenti. (ANSA).