dopo essere precipitato da una scogliera. L'uomo di nazionalità ceca stava effettuando un'escursione sull'isola di Koh Samui, in Thailanda, dove si trovava in vacanza.e ha chiesto ad un'amica di fargli una foto con il cellulare. Mentre la donna cercava l'inquadratura perfetta, Barta è scivolato e si è schiantato sulle rocce dopo un volo di circa 30 metri.della tragedia ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del turista.- ha raccontato una testimone - Siamo arrivati sul posto e ci siamo messi ad ammirare la bellezza della cascata, poi lui si è avvicinato al bordo della scogliera per una foto ma è improvvisamente scivolato cadendo di schiena ed è andato giù senza che potessimo fare nulla".che segnalano il pericolo sia in thailandese che in inglese, ma i turisti continuano ad ignorarli", ha detto la polizia locale.