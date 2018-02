Il piovoso mese di febbraio ha fatto bene agli invasi che forniscono acqua in provincia di Palermo. I dati forniti dall'Osservatorio regionale delle acque confermano che le dighe iniziano a riempirsi. Nella

il primo febbraio c'erano 16,91 milioni di metri cubi, oggi sono 29,65. Nellac'erano 1,97 milioni di metri cubi, oggi sono 7,95. Ac'erano 2,33 milioni di metri cubi, oggi sono 7,24. L'incremento maggiore si è verificato nella diga: da 9,56 milioni di metri cubi a 29,6. Con questi numeri non ci dovrebbe esser più emergenza per l'acqua da destinare ai privati. Qualche problema resta per l'irrigazione. (ANSA).