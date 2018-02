Avvenimenti previsti per oggi, martedì 27 febbraio, in Sicilia.PALERMO - Aula Maurizio Ascoli del Policlinico, ore 08:30 Nell'ambito della Giornata mondiale delle malattie rare, l'Organizzazione mondiale della sanità ha organizzato un convegno nazionale promosso dall'Associazione retinopatici e ipovedenti siciliani.CATANIA - Corte d'Assise, ore 09:00 Udienza del processo a Paolo Cartelli, 39 anni, accusato d'aver ucciso per un presunto debito di 10 euro una pensionata di 75 anni, Maria Rucella, il 3 ottobre 2015 a Calatabiano.PALERMO - Orto Botanico, sala Lanza, ore 09:30 Dibattito sul tema "Rilanciare il settore forestale come strumento di sviluppo economico" organizzato da Flai Cgil Sicilia.CANICATTI' (AG) - Istituto Rapisardi, via Allende, ore 10:00 Incontro con il giornalista Aaron Pettinari che presenterà il libro "Quel terribile '92: 25 voci per raccontare l'anno che cambiò la storia". Alle 11,30 si terrà la Cerimonia di premiazione del concorso riservato agli studenti "I Madonnari disegnano la legalità".PALERMO - Via Cusmano, davanti alla sede dell'Asp, ore 11.00 Protesta per i contrattisti della sanità in attesa delle stabilizzazioni: assemblea sit-in.PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 12.30 Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riceve in visita ufficiale l'ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris. La diplomatica sarà accompagnata dal console onorario della Gran Bretagna in Sicilia, Richard Brown e dal capo dell'ufficio politico dell'Ambasciata britannica a Roma, Gerardo Kaiser.PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 15.30 Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, incontra i rappresentanti delle associazioni animaliste maggiormente rappresentative in Sicilia e i vertici dei Servizi veterinari dell'assessorato della Salute per confrontarsi sul tema del randagismo nell'Isola.PALERMO - Hotel La Torre, Mondello, ore 16:00 Tour elettorale di Roberto Calderoli, Giulia Bongiorno e Alessandro Pagano della Lega.PALERMO - Campus di Viale delle Scienze, ore 17:00 Inaugurazione della Gipsoteca del Dipartimento culture e società dell'università. Presenti il rettore Fabrizio Micari e il direttore del Dipartimento Maria Concetta Di Natale. Seguiranno le presentazioni di Oscar Belvedere, ordinario di Topografia antica, e di Simone Rambaldi, ricercatore di Archeologia classica.PALERMO - Rouge et Noir, ore 20:30 Proiezione del film "Egon Schiele".