Per “Palermo capitale della cultura 2018” Mediolanum Corporate University, l’università corporate di Banca Mediolanum, organizza un altro tour italiano per Centodieci con ospite patch Adams.L’evento si terrà il 27 febbraio al teatro Politeama alle ore 21:00.Hunter Doherty Adams, detto “Patch” (cerotto in inglese) è medico, attivista e scrittore, famoso in tutto il mondo per praticare e sostenere la clownterapia.Inoltre, sarà presente Oscar di Montigny (creatore del progetto Centodieci oltre a essere direttore Marketing e Comunicazione di Banca Mediolanum e divulgatore internazionale), con il quale registreranno una clip che sarà inserita del docufilm prodotto da un’eccellenza palermitana: Mosaikon.In occasione della presenza di Patch Adams e del tema che si tratterà “Amore” le riprese del docufilm verranno effettuate nella casa di Pirandello ad Agrigento. Con delle riprese paesaggistiche ed esterne si promuoveranno i contesti palermitani.E’ stata scelta la casa di Pirandello in quanto Patch Adams è un amante e fan dello scrittore siciliano e per l’occasione verrà creato un video ricco di suggestioni. Questo si baserà su un dialogo tra Oscar di Montigny e lo stesso Patch Adams.