Lo ha detto il candidato di Forza Italia alla Camera dei Deputati Francesco Cascio, ex presidente dell'Ars, commentando l'intervento dell'esponente grillino al Teatro Biondo di Palermo. "Qualcuno avrebbe dovuto informare Di Maio che i tetti agli stipendi dei dipendenti dell'Ars sono già stati ripristinati. Quello di ieri sera, quindi, non è che l'ennesimo tentativo di fare spicciola demagogia prendendo in giro gli elettori siciliani".Milazzo aggiunge: "Gli vedo fare attacchi generici sul nulla. Certo loro sono più bravi a gestire la crisi idrica e i rifiuti, basta vedere l’esperienza delle città che guidano, Roma e Bagheria, per capire quanto sono campioni di efficienza". Così il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Giuseppe Milazzo. "Comprendo – continua Milazzo – quanto può essere stizzito Di Maio sul fatto che proprio Micciché abbia determinato la loro disfatta. Sono certo – incalza - che non è invece sopportabile pensare di votare Grillo e di ritrovarsi uno come lui che orgogliosamente ha presentato le proprie candidature e ogni giorno è costretto a inseguire le agenzie ed andare in giro come un arbitro federale, col fischietto in bocca, esibendo cartellini rossi proprio ai candidati da lui verificati".Secondo il deputato di Forza Italia Di Maio, proprio a Palermo, "ha affermato che i tetti degli stipendi degli impiegati Ars non saranno mai tagliati, anzi, che Micciché non li taglierà mai. Eppure - prosegue Assenza - per evitare la nuova figuraccia, gli sarebbe bastato informarsi con qualcuno dei ...cittadini eletti all'Ars nel suo partito per sapere che fra due giorni i tetti saranno ripristinati".