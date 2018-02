PALERMO - Troveremo il sound dei New York Gipsy All Stars il 27 febbraio al Tatum Art, dove potremo ascoltare jazz unito alla musica gitana. Il Tatum Art è un locale jazz, nel centro storico di Palermo, creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.Alle 19:30 e alle 21:30 si esibiranno protagonisti del secondo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard”, in via dell’Università 38.Per l’occasione Ismail Lumanowski al clarinetto, Tamer Pinarbasi al kanun, Panagiotis Andreou al basso, Engin Gunaydin alla batteria e Jason Lindner alle tastiere.Questi artisti daranno vita a un concerto fatto di quel sincretismo musicale simbolo stesso di un jazz che si rinnova e si apre a tutto il mondo.L’ingresso costa 10 euro per il turno delle 19:30, 15 euro per lo show delle 21:30. Per prenotare I biglietti basta telefonare al 3397236001 o al 3494419873.Per continuare la rassegna del “Jazz Vanguard” torneremo al Tatum Art il 6 marzo con il Ferenc Nemeth trio, l’11 marzo con l’Inverson Sanders Rossy jazz trio. Il 3 aprile c’è l’Eddie Gomez trio, il 9 aprile Danilo Rea trio feat. Ares Tavolazzi & David King. Il 12 aprile sarà presente Nillson Matta & Chico Pineiro Brazilian mood, il 26 aprile Jorge Rossy vibes trio feat. AL Foster e il 15 maggio Aaron Goldberg trio.