E' previsto per oggi il picco del gelo siberiano, con temperature minime che toccheranno i -6/7 gradi in pianura. Da domani pomeriggio, infatti, le temperature cominceranno ad aumentare, con la neve che si trasformerà gradualmente in pioggia. Al Sud, nel weekend, sono previste massime di 18-20 gradi, almeno 15 in più di questi giorni. E a Roma resta confermata la possibile nevicata di giovedì mattina.Le previsioni sono di Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr. Il cambiamento del tempo, spiega, darà le sue prime avvisaglie oggi pomeriggio con la modifica "della circolazione dell'aria fredda, che richiamerà una perturbazione dall'Atlantico. Questa avrà come effetto un graduale e lento rialzo delle temperature, che si riporteranno nelle medie del periodo". A seguito della perturbazione si potranno comunque avere nevicate, tra giovedì e venerdì, su costa toscana e ligure, ma anche in Pianura Padana, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e in Friuli (nella notte fra mercoledì e giovedì e nella mattinata di giovedì).Tra le grandi città, la neve cadrà a Firenze (che già giovedì mattina sarà imbiancata), mentre è probabile a Milano e Torino. Anas, Autostrade, Ferrovie ed Aeroporti sono pronte, in caso di precipitazioni, a mettere in campo il loro piano anti-neve.Da giovedì pomeriggio, con l'aumento delle temperature, la neve tenderà a trasformarsi in pioggia. "La colonnina di mercurio - aggiunge il direttore del Consorzio Lamma-Cnr - si riallineerà domenica su valori normali per il periodo. Le massime saranno di 8-10 gradi, le minime anche sopra lo 0. Al Sud, dove l'afflusso di aria sarà ancora più caldo, avremo temperature massime di 18-20 gradi". Un'escursione termica che potrà costituire un problema soprattutto per anziani e bambini che hanno sistemi di termoregolazione non ottimali. (ANSA).