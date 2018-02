Due diversi episodi avvenuti uno nel reparto di Chirurgia e l'altro al Pronto Soccorso. In Chirurgia la rissa è scoppiata perché i familiari volevano portare a casa il corpo di un loro caro deceduto in corsia. La procedura prevede che il corpo venga trasferito nella camera mortuaria. I medici hanno ribadito che non era possibile portare via la salma ma i familiari hanno reagito con violenza. Sono intervenuti i vigilanti che sono stati picchiati e refertati al pronto soccorso.Stavolta è toccato ad un vigilante e due operatori sanitari che hanno cercato di fermare la furia di un giovane, forse in crisi di astinenza, che ha distrutto un bagno e una vetrata. Per il segretario della Fials sanità Enzo Munafò la situazione è ormai insostenibile: "La Direzione aziendale si costituisca parte civile esonerando dall'obbligo di denuncia in questura il personale sanitario che va tutelato dall'azienda in cui presta servizio" - dice Munafò che esprime,insieme ai segretari aziendali, "piena solidarietà e vicinanza umana e professionale al personale sanitario del Pronto Soccorso del Civico".(ANSA).