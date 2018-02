Non è ingombrante come quelli per il passaggio di treni nel centro cittadino e non comporta l’isolamento di zone intere per mesi, ma tutti i palermitani incappano regolarmente nelle transenne per la stesa dei cavi in fibra ottica o nella caratteristica striscia rosa che dopo i lavori segna l’asfalto anche per più di un mese. E proprio il livello di copertura dei lavori, presenti in tutta la città, ha portato diversi cittadini e consiglieri di circoscrizione a segnalare problemi al manto stradale.All’appalto, dal valore di circa 90 milioni di euro, lavorano ogni giorno tra i novecento e i mille operai al giorno in tutte le zone della città, impegnati nel collegamento delle abitazioni palermitane a una rete in fibra ottica. La tecnica impiegata è quella del “One day dig”, ovvero lo scavo di piccole trincee di 15 centimetri di larghezza che permettono di aprire il manto stradale, stendere la fibra e ricoprire il tutto con una malta speciale nel giro di un giorno. Proprio alla malta, che protegge i cavi e impiega tra i 30 e i 90 giorni per assestarsi, è dovuto il colore rosa apparso sul manto stradale in tutti quartieri. Solo dopo che la malta si è assestata la cicatrice rimasta sull’asfalto può essere coperta, un tempo di attesa che ha portato la città a diventare una ragnatela di piccoli fossi rosa.Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc, denuncia in una nota i “disagi per i palermitani, costretti ogni giorno a fare lo slalom fra scavi, rattoppi e vere e proprie voragini sul manto stradale. Nell’accordo sottoscritto con il Comune – continua Figuccia - si sarebbero dovuti definire modalità e tempi di lavoro certi e tecniche di posa innovative, come ad esempio il ‘No dig’ che non prevede il ricorso agli scavi tradizionali a cielo aperto e che viene utilizzato in molte altre città”.“Abbiamo segnalato alle nostre imprese appaltatrici le criticità rilevate, con particolare riferimento al rispetto della normativa esistente in materia di sicurezza stradale. Per limitare i disagi alla cittadinanza, nei prossimi lavori di scavo, abbiamo dato disposizione alle nostre imprese di limitare, al minimo tecnico, l’intervallo di tempo occorrente tra gli scavi e il ripristino definitivo del manto stradale e di apporre i divieti di sosta 48 ore prima dell'inizio lavori, secondo le prescrizioni delle ordinanze comunali, indicando nel cartello di cantiere il giorno esatto di inizio lavori”.periodicamente emette per autorizzare i cantieri. In particolare, Enel Open Fiber, società impegnata nei lavori, deve “collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell’area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d’inibizione e deviazione del traffico veicolare”, e deve segnalare il cantiere 48 ore prima dell’inizio degli scavi.