del Centro Anticrimine Natura di Palermo, della Compagnia d’Intervento Operativo, del 12° Reggimento Sicilia e la polizia municipale.

er la registrazione dell’impresa alimentare per l’attività di preparazione dei cibi cotti. I carabinieri hanno inoltre constatato la "non corretta predisposizione delle procedure di auto controllo del sistema h.a.c.c.p". I locali sono stati sequestrati: al loro interno sono stati trovati 23 chili e mezzo di "frittola" cruda e altri 46 e mezzo cotta, conservata in un magazzino all'interno di grandi bacinelle.

Locali che erano tra l'altro collegati abusivamente alla corrente elettrica con un sistema rudimentale. Il titolare, M.D di 50 anni, è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto ai domiciliari. I controlli sono poi proseguiti nella storica friggitoria di piazza Kalsa, dove i militari hanno trovato due lavoratori irregolari: nei confronti del proprietario è

stata elevata una sanzione amministrativa per 38 mila euro.

Sequestrati 26 chili di prodotti alimentari non tracciabili, multe per oltre seimila euro. Sotto la lente d'ingrandimento pure un negozio di ortofrutta dove è stata accertata la presenza di un lavoratore in nero: in questo caso la sanzione ammonta a diciottomial euro. Sequestrati 386 chili tra frutta e verdura, per i quali non è stata la documentazione che ne attesta la tracciabilità e undici litri di vino.

Nel corso del servizio sono stati controllati più di sessanta cittadini, ispezionati 50 veicoli ed elevate sanzioni al codice della strada per un ammontare di euro 3.890 euro.

Sono finiti nei guai i titolari di tre attività nella zona della Kalsa, nel centro storico, dove i carabinieri hanno passato al setaccio due friggitorie e il magazzino di un fruttivendolo. In azione sono entrati i militari del Nas, del Nil,