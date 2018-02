"Con riferimento al comunicato diffuso da un esponente politico regionale circa l'ipotesi di utilizzo dell'area e degli spazi dell'Ippodromo della Favorita per attività di accoglienza, si segnala chee che non vi è alcun progetto, né ipotesi di progetto nella direzione indicata". Il Comune di Palermo ha smentito oggi, con una nota, l'ipotesi, avanzata dal candidato della Lega Alessandro Pagano, che all'Ippodromo di Palermo nascerà un centro di accoglienza per i migranti."Lo storico ippodromo va salvato e rilanciato - aveva scritto Pagano in un comunicato stampa. - Le famiglie non devono essere abbandonate, e l’eventuale progetto di allestire presso l’Ippodromo un centro di accoglienza per migranti o finti profughi va smascherato".