Beppe Picciolo, ex deputato regionale di Sicilia Futura, a sostegno del Pd, ne è sicuro: il sorpasso elettorale è cosa fatta. E vai! Così annuncia in un video postato su Facebook che merita di passare alla cronaca, se non alla storia, di questa tragicomica campagna elettorale. "Paparapapà, aua aua!". L'annuncio viene espresso nel gergo delle macchine, come se il simpatico Beppe si fosse trasformato, di colpo, in uno spinterogeno. In sottofondo, scorrono le immagini del 'Sorpasso' di Dino Risi. E ci parrebbe di rovinare la festa e l'entusiasmo, ricordando sommessamente all'autore del video elettorale che, in quel film, un sorpasso c'è davvero (più di uno, in verità). Ma poi - purtroppo - finisce a schifio. Aua aua!