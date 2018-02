compressori, due trapani, ferri da stiro, un aspirapolvere e decine di utensili. Di fronte ai poliziotti i due uomini non hanno saputo fornire alcuna spiegazione in merito alla provenienza degli attrezzi, sono quindi partite le indagini per accertare l'eventuale furto in casa.

Per un 58enne ed un 23enne, il primo di Palermo, il più giovane di Bagheria, è scattata la denuncia per ricettazione. Tutto il materiale trovato nel furgone è finito sotto sequestro.

Stavano trasportando attrezzatura da lavoro e piccoli elettrodomestici, probabilmente la refurtiva di un colpo in abitazione.Nel mezzo sono stati trovati due