Tragico incidente tra tre auto. Due si sono scontrate e una terza le ha tamponate, forse perché chi era alla guida si è accorto troppo tardi dell'impatto. È accaduto a Due Carrare, in provincia di Padova, oggi verso le 7:30, sulla statale 16. Una donna di 34 anni, Francesca Masiero, residente a Due Carrare, è morta sul colpo. Insieme a lei in auto viaggiava la figlia di 5 anni, estratta dalle lamiere dai vigli del fuoco e trasportata all'ospedale di Padova in gravi condizioni.Il compagno della donna e padre della piccola ha assistito allo scontro perché era appena sceso dall'auto davanti al posto di lavoro. Anche lui è finito in ospedale perché ha avuto un malore.