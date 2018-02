Una persona è morta in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la Statale 50 bis "Var del Grappa e del Passo Rolle", ad Arsiè (Belluno). Nell'incidente - rende noto l'Anas - sono rimasti coinvolti un furgone e una autovettura, che si sono scontrati frontalmente. La viabilità diretta verso Feltre (Belluno) è temporaneamente deviata sulla rete viaria limitrofa. In direzione sud verso Enego (Vicenza) il traffico è rallentato e la viabilità potrebbe subire temporanee interruzioni per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro e gli accertamenti da parte delle Forze dell'ordine.