. Come riporta "Il Messaggero", sabato scorso intorno alle 19:45, quattro ladri si sono introdotti dal giardino nella villa romana sulla Appia in cui vive la celebre coppia.orologi, borse per un valore di 100mila euro. Né la donna di servizio presente in casa al momento del furto né la padrona di casa sopraggiunta all'improvviso (il suo arrivo ha disturbato l'azione dei ladri) si sono accorte della presenza dei malviventi in casa.e i cani non erano in giardino come al solito. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l'ingresso in casa e la successiva fuga di quattro energumeni con il volto coperto da passamontagna.