di 47 anni, accusato di essere vicino alla famiglia mafiosa "Rinzivillo". Nello scorso gennaio, fu incriminato, con altre cinque persone, per fittizia intestazione di beni.Palmieri è anche indagato per l'omicidio di Crocifisso Sartania, compiuto nel 1995 ad Acate, in provincia di Ragusa. I sigilli sono stati apposti alla ditta individuale "Curvà Rosalba" di Acate, al 50% del capitale della "C.i.m. costruzioni industriali s.r.l." di Gela, alla "C.i.m. impianti industriali s.r.l. - società in liquidazione" di Vittoria (Rg), alla "Soces s.r.l." di Gela - con unità locale a Parma, alla "Soces s.r.l." di Acate, alla "R.c. technology s.r.l." di Gela, alla "Padis isolamenti s.r.l." che risulta avere sede legale in Romania, a Bucarest, il domicilio fiscale a Milano e il luogo di esercizio a Gela. Sequestrati inoltre il 55% della "M.s.g. costruzioni s.r.l.s." di Gela, la "Montecchio bowling s.r.l." di Montecchio Maggiore (Vicenza), 8 beni immobili, tra fabbricati e terreni ubicati a Gela e a Vittoria, e numerosi rapporti bancari.L'operazione della Dia nissena si è svolta con la collaborazione dei centri operativi di Milano e Padova e della sezione di Bologna. (ANSA)