. La partita è a due in Sicilia. Col Pd ridotto quasi a spettatore. La sfida nei 28 collegi uninominali, i 19 della Camera e i 9 del Senato, sembra riservata a due competitor,

Grillini e destra, secondo i sondaggi fin quando è stato possibile pubblicarli, si contendevano il successo nei collegi maggioritari. E qui in Sicilia continuano a incrociare le lame.

. E ancora: “Il centrodestra non ha un candidato premier. E alla fine dal cappello uscirà un altro Miccichè”. I forzisti hanno subito battuto un colpo. “Comprendo quanto può essere stizzito Di Maio sul fatto che proprio Micciché abbia determinato la loro disfatta”, ha detto il capogruppo all'Ars

, invitando con sarcasmo il leader grillino: “Se vuole liberarsi di Miccichè, promuova una bella raccolta firme visto che in questo, loro sono bravi”. Anche

ha attaccato Di Maio: “Il ‘gaffeur’ per antonomasia, se solo avesse un decimo dell’acume politico, dell’esperienza amministrativa e di governo che ha Miccichè, potrebbe definirsi un uomo normale, invece visto che non può arrivare all’uva, la volpe Di Maio, dice che è acerba”. E

, deputato questore ed esponente di Diventerà Bellissima, rimbrotta così il candidato premier pentastellato: “Di Maio, proprio a Palermo, ha affermato che i tetti degli stipendi degli impiegati Ars non saranno mai tagliati; anzi, che Micciché non li taglierà mai. Eppure, per evitare la nuova figuraccia, gli sarebbe bastato informarsi con qualcuno dei… cittadini eletti all'Ars nel suo partito (sempre che dia loro confidenza) per sapere che fra due giorni i tetti saranno ripristinati".

Lì si preferisce litigare in casa. Anche se qualche candidato dem nei collegi spera di potersi inserire nella disfida tra 5 Stelle e centrodestra. A Palermo, ad esempio, nel collegio di Resuttana San Lorenzo, la sfida vede in campo per i dem

uscente di Areadem vicina a Giuseppe Lupo, per Leu niente meno che

, per i 5 Stelle

, che viene da Banca Etica, e per Forza Italia e alleati un veterano come

. A Palermo Libertà, invece, i grillini schierano il loro asso nella manica, cioè il medico

, direttore sanitario dell'ospedale Civico, che se la vedrà con

del centrodestra, terzo incomodo

del Pd. Le sfide tra grillini e centrodestra seguono per lo più il copione del candidato sconosciuto contro il veterano. È il caso ad esempio di Monreale, dove per la Camera il Movimento 5 Stelle schiera

farmacista 36enne di Corleone senza alcun trascorso politico, mentre il centrodestra punta su un evergreen come

, già ministro. Al Senato nel collegio di Marsala Pd e Leu schierano entrambi ex deputati regionali, cioè

, proprio come il centrodestra, che punta su

e che dovrà vedersela con

, ingegnere candidato dei grillini che viene dal meetup di Partinico. Il Pd prova a inserirsi nella disfida destra-M5S a Messina con la candidatura pesante del rettore

in un collegio in cui i grillini hanno in campo l'uscente

mentre il centrodestra schiera la giovane ex miss

. Altro big del Pd che proverà a scardinare la diarchia grillini-destra è

: mister 32mila preferenze sfida

a Misterbianco. Mentre ad Acireale il centrosinistra punta su

, in una sfida che arriva nel pieno dello scandalo che ha travolto il sindaco dimissionario, a lui politicamente vicino. Qui il duello destra-M5s vede schierati

, che è un'uscente.