PALERMO - Andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (20.35, Canale 5), il servizio completo che documenta l'aggressione subìta da Vittorio Brumotti e dalla sua troupe nel quartiere Zen di Palermo, durante un'inchiesta sullo spaccio di droga. L'episodio è avvenuto domenica scorsa: quando Brumotti e i suoi collaboratori sono usciti dall'auto sono stati insultati, minacciati di morte e aggrediti con lancio di sassi da un folto gruppo di abitanti del quartiere. La troupe di Striscia è rientrata nell'auto blindata per ripararsi dagli aggressori, ma il tetto dell'auto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato dal piano alto di una casa mentre sulla portiera è stato trovato un foro "sospetto", come ha dichiarato lo stesso inviato, le cui cause sono attualmente al vaglio degli inquirenti. I carabinieri non hanno trovato alcuna ogiva all'interno della vettura escludendo pertanto che il foro sia stato provocato da un colpo d'arma da fuoco.(ANSA).