Caro Direttore,"I teatri nelle mani della politica. Le nomine? Ignorati i siciliani", a firma di Riccardo Lo Verso, pubblicato sul suo giornale lo scorso 23 febbraio, mi corre l'obbligo di evidenziare gravi e fuorvianti inesattezze inerenti il Teatro Massimo Bellini di Catania. Nell’articolo citato, il “Bellini” viene infatti inserito in un contesto negativo in cui si accomunano, senza distinguo, i teatri siciliani: un quadro disastroso del quale l’ente catanese non fa parte, mentre Lo Verso lo definisce “un Teatro che gode di pessima salute e soprattutto di pessimo bilancio”. È semmai vero il contrario: il “Bellini”, al quale è riconosciuto lo status di ente lirico regionale, non ha debiti, la situazione patrimoniale è in attivo e i bilanci approvati dal CdA e dalla Regione per l’esercizio finanziario 2016, e per gli anni precedenti, sono stati chiusi in pareggio. Al contrario di quanto afferma Lo Verso, la Regione non deve dunque in alcun modo ripianare debiti del "Bellini", perché il teatro è sano ed ha avviato un percorso di rilancio evidente a tutti. E grazie ad una virtuosa gestione economica ed artistica, si distingue per il livello di qualità della produzione. Dalla Regione si attende invece il reintegro dei 4 milioni, tagliati dal contributo ordinario per il 2018, indispensabili a portare avanti l’attività. E siamo fiduciosi che l’amministrazione regionale vorrà ripristinare tale somma per salvaguardare una realtà vitale e con un progetto strategico che sta già portando risultati concreti, come attestano il favore del pubblico e i ritrovati giudizi lusinghieri della stampa nazionale.