Adolfo Urso, candidato di Fratelli d'Italia, ha presentato oggi a Palermo il programma per lo sviluppo del turismo che prevede quattro misure straordinarie per fare del Turismo il primo motore dello sviluppo.

Primo, creazione del ministero per il turismo per promuovere in modo unitario il made in Italy nel mondo. Secondo, dimezzamento dell'IVA sul turismo al 5%. Terzo, eliminazione dell'IMU sul turismo e sulle strutture alberghiere. Quarto, legge sugli espatri di cittadini della Ue nelle regioni Obiettivo 1 come la Sicilia, sul modello di quanto già fatto in Portogallo.

Urso ha spiegato che il provvedimento prevederà che i cittadini europei che si trasferiscono in Sicilia o nelle altre regioni Obiettivo 1 potranno ricevere integralmente le pensioni erogate dallo Stato di provenienza senza le ritenute alla fonte; in questo modo migliaia di cittadini europei si trasferiranno in Sicilia dove dovranno risiedere per almeno sei mesi l'anno come se fossero dei turisti residenziali. Un enorme sviluppo per l'economia locale, per tutti i settori produttivi, dall'edilizia all'agroalimentare, dagli esercizi commerciali a quelli turistici. Un volano straordinario con effetti immediati sulla produzione e sul lavoro locale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l'Assessore al Turismo della Regione Sicilia, Sandro Pappalardo che ha illustrato quello che la Regione sta facendo per recuperare ritardi ed errori precedenti, il capogruppo di Diventerà Bellissima alla Regione Sicilia Alessandro Aricò e i candidati di Fratelli d'Italia alla Camera, Cannella e Pontrelli.

Ha coordinato i lavori il Presidente provinciale di Fratelli d'Italia Raoul Russo.