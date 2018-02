, nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. Il costone sottostante a quel palazzo continua a cedere e a scivolare, per effetto del dissesto idrogeologico, verso valle. La Protezione civile comunale ha effettuato un sopralluogo ed ha accertato che l'evoluzione del dissesto, nelle ultime ore, si è aggravata.È previsto, per la mattinata, un vertice in Prefettura per stabilire come fronteggiare la criticità. Per tutelare la pubblica incolumità s'è però deciso per lo sgombero. Parallelamente si apre un altro grave problema che riguarda la sistemazione delle 7 famiglie. "Vedremo se possono essere ospitate da familiari - ha spiegato il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - . Il Comune può, per una, massimo due notti, trovare loro una sistemazione in albergo. Ma non ci sono i soldi per garantire oltre la loro sistemazione". (ANSA).